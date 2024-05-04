Во время уголовного расследования на Волыни нашли артефакт времен Киевской Руси (фото)

Теперь находкой займутся специалисты

На Волыни правоохранители обнаружили историческую памятку времен Киевской Руси. В ходе расследования уголовного производства они нашли вырезанную каменную плиту ХІІ-ХІІІ вв. с изображением двух ангелов.

О находке сообщается на Facebook-странице Офиса генерального прокурора. Ее передадут в Национальный музей истории Украины, где специалисты проведут исследования и установят ее научную, историческую, культурную и художественную ценности.

Интересно, что это уже второй артефакт, найденный в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного присвоения лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося у него (ч. 1 ст. 193 УК Украины). Ранее правоохранители спасли от незаконной продажи на интернет-аукционе плиту ХІІ-ХІІІ ст. с изображением Святого Воина, которая также является памяткой периода Киевской Руси.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 30 апреля, в Национальном музее истории Украины презентовали 274 предмета археологии, из них 115 – монеты, ранее были незаконно вывезены из нашей страны. Их задержали на границе эстонские пограничники, и Эстонская Республика вернула их.

А в Подольском районе Киева была обнаружена интересная старинная находка — кирпич с выгравированной на нем фамилией Козинский. Необычный артефакт находится в исторической местности Киева — на Приорке.