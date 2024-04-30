Чому Україну не беруть до НАТО? Столтенберг пояснив основну проблему

Усі союзники НАТО мають дати згоду на членство України

Україна в перспективі стане членом НАТО. Однак для цього потрібні відповідні дії та узгодження всіх країн-членів Альянсу.

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва. Подробиці повідомляє РБК-Україна.

"І зараз ми не досягли такої згоди. У цьому полягає реальність", — пояснив він.

Питання вступу України до НАТО — питання більшості, і воно має політичне підґрунтя.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що для вступу нашої країни до Альянсу потрібна перемога у війні проти Росії. Він також додав, що коли дійде до членства України в НАТО, питання сумісності та рівня українських військових "ніхто не порушуватиме".

Нагадаємо, що Україна після повномасштабного вторгнення Росії подала заявку на вступ до НАТО. Офіційний Київ сподівався на прискорену процедуру вступу без так званого Плану дій щодо членства в НАТО.

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна вже готується до майбутнього саміту НАТО, запланованого у липні.

Водночас The New York Times пише, що проти офіційного запрошення України до НАТО виступають США та Німеччина. Тому лідери держав Альянсу не запропонують нашій країні вступити до Північноатлантичного альянсу на липневому саміті у Вашингтоні.

Раніше "Телеграф" писав, що в НАТО оцінили ризик удару Росії по Альянсу. Думки країн-учасниць розійшлися.