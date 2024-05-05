Не все ВПЛ могут рассчитывать на выплаты в мае: кто может ждать помощи

30 апреля было последним днем подачи заявок на продление помощи

В мае 2024 года некоторые украинцы со статусом внутриперемещенного лица (ВПЛ) остались без выплат, ведь не прошли идентификацию. Тем же, кто её прошел, продолжат выплаты.

Стоит напомнить, что 30 апреля было последним днем подачи заявок на продление помощи. В случае одобрения выплат их должны были начислить с 1 марта. Выплаты начисляются 15 и 28 числа каждого месяца.

Кто может получить выплаты:

люди с инвалидностью ІІІ группы, среднемесячный совокупный доход которых на одного получателя в такой семье составляет не более 9444 гривен;

лица старше 55 лет, которые зарегистрировались в центре занятости;

лица до 23 лет, обучающиеся в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования; лица, у которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до непригодного к проживанию);

семья, состоящая только из нетрудоспособных лиц; дети, устроенные в семье патронатного воспитателя;

патронатные воспитатели;

дети, временно устроенные семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

тяжелобольные лица;

лица, которые ухаживают за ребенком в возрасте до трех лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из пенсионеров в Украине не засчитают до 10 лет стажа.