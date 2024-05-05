"Ну прилетить туди, нічого страшного": поліцейська з Одеси записала цинічне відео, українці та поліція відреагували

Їй доведеться зіткнутись не лише з осудом народу

У неділю, 5 травня, соцмережі облетіло відео, на якому поліцейська з Одеси скаржиться своїм друзям, що її відправили охороняти церкву. У своєму монолозі вона цинічно висловилася про обстріли та можливі жертви.

Відео публікували у Телеграм-каналах. Виявилось, що поліцейська записала його для своїх друзів у закритому чаті, але хтось зробив його надбанням пабліків.

"Вам усім хіханьки-хаханьки, а мені не хіханьки і не хаханьки, б**. На*** мені ту церкву охороняти? Там, б**, від сили чоловік 30, є***. Ну прилетить туди, і що? Нічого страшного. Це ж не мінус 100 чоловік, це усього лише мінус 30, лол, чел", ― сказала поліцейська.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Скандальне відео

Слова дівчини не залишились без реакції. Правоохоронні органи під час моніторингу соцмереж побачили це відео. У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області пишуть, що авторку скандального відео вже відсторонили від виконання службових обов’язків та можуть зовсім звільнити. До речі, служить вона недовго ― лише місяць.

"Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу інтернету в одному з пабліків було виявлено відео з висловлюваннями поліцейської щодо невдоволення обов'язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів та загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків. Така поведінка неприйнятна, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова і жорстка реакція керівництва. Співробітницю відсторонили, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зазначимо, що до служби в поліції дівчина розпочала лише місяць тому", ― йдеться у повідомленні Нацполіції.

Звичайні українці теж відреагували на цинічну заяву. Вони неприємно вражені байдужістю поліцейської. Більшість коментаторів забажали, щоб її звільнили зі служби.

Проте не всі кинулись засуджувати авторку відео. Деякі з коментаторів зауважили, що поліцейські не можуть врятувати від ракет. А один з користувачів соцмережі зауважив, що це може бути постановочне відео.

Раніше "Телеграф" писав, що одеситка знайшла лапу ящірки у пакеті з броколі. Своєю знахідкою вона поділилась з користувачами соцмереж.