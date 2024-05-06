Справжнє фронтове весілля: ексдепутатка парламенту Норвегії, а нині бойова медикиня ЗСУ одружилася з українським морпіхом (фото, відео)

Закохані познайомилися на передовій, під час важких боїв

"Серед наших братів по зброї, танків і "Мастифів" ми нарешті зіграли фронтове весілля". Колишня депутатка парламенту Норвегії Сандра Андерсен Ейра одружилася з українським воїном, бійцем на позивний "Джабарі". Весілля зіграли на фронті, серед побратимів та посестер.

Про це Сандра повідомила у своєму Instagram. Жінка опублікувала красиве весільне відео і зазначила, що в цей день поруч були друзі з інших рот, батальйонів і бригад.

"Це справді дивовижне життя, яке ми живемо. Наші свідки: командир вогневої підтримки, наш побратим, проводжає мене до нареченого. Головний медик, якого я знаю ще з початку війни, ще з 36-ї бригади. Наші улюблені ДШР, наші "Мастифи"… Друзі з інших рот, батальйонів і бригад. Моя сім'я на відео. Одруження з коханням мого життя посеред війни. Боже, я так люблю цих людей… І свого чоловіка, свою команду, через війну і мир, завжди. Це було ідеально", — написала Сандра.

Бойова медикиня Сандра Андерсен Ейра після початку російського вторгнення приєдналася до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. У складі змішаного британсько-американського загону рейнджерів брала участь у битві за Мощун, потім — за Бахмут.

32-річний український воїн 505-го окремого батальйону морської піхоти та 37-річна бойова медикиня познайомилися на передовій під час важких боїв. "Джабарі" зробив пропозицію Сандрі ще минулоріч, але зіграти весілля вдалося лише наприкінці квітня цього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко одружився. Його обраницею стала ведуча Анастасія Норіцина.