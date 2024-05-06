Настоящая фронтовая свадьба: экс-депутат парламента Норвегии, а ныне боевой медик ВСУ вышла замуж за украинского морпеха (фото, видео)

Влюбленные познакомились на передовой, во время тяжелых боев

"Среди наших братьев по оружию, танков и "Мастифов" мы наконец-то сыграли фронтовую свадьбу". Бывший депутат парламента Норвегии Сандра Андерсен Эйра вышла замуж за украинского воина, бойца на позывной "Джабари". Свадьбу сыграли на фронте, среди побратимов.

Об этом Сандра сообщила в своем Instagram. Женщина опубликовала красивое свадебное видео и отметила, что в этот день рядом находились друзья из других рот, батальонов и бригад.

"Это действительно удивительная жизнь, которую мы живем. Наши свидетели: командир огневой поддержки, наш побратим, провожает меня к жениху. Главный медик, которого я знаю еще с начала войны, еще с 36-й бригады. Наши любимые ДШР, наши "Мастифы" "… Друзья из других рот, батальонов и бригад. Моя семья на видео. Выйти замуж за любовь всей моей жизни посреди войны. Боже, я так люблю этих людей… И своего мужа, свою команду, через войну и мир, всегда. Это было идеально", — написала Сандра.

Боевой медик Сандра Андерсен Эйра после начала российского вторжения присоединилась к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. В составе смешанного британско-американского отряда рейнджеров участвовала в битве за Мощун, затем за Бахмут.

32-летний украинский воин 505-го отдельного батальона морской пехоты и 37-летний боевой медик познакомились на передовой во время тяжелых боев. "Джабари" сделал предложение Сандре еще в прошлом году, но сыграть свадьбу удалось только в конце апреля этого года.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко женился. Его избранницей стала ведущая Анастасия Норицина.