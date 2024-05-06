Россия повредила жилье? Подавайте заявление на компенсацию в Гаагу ― инструкция от Минцифры

Сейчас услуга доступна только ограниченному количеству украинцев, но скоро функционал существенно расширится

Украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено из-за российских обстрелов, могут через "Дию" подать заявление в международный Реестр ущерба в Гааге. Это ускорит запуск механизма компенсаций.

Все данные, содержащиеся в этом Реестре, будут использованы для расчета будущих репараций. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Однако сейчас эта услуга доступна не всем. Ею могут воспользоваться только те украинцы, у которых есть Акт о поврежденном имуществе. Его выдают местные власти. Потом воспользоваться этой услугой сможет большее количество граждан.

"Сейчас услуга доступна для украинцев, имеющих Акт о поврежденном имуществе от местных властей. В основном это люди, которые подавались на "єВідновлення" в "Дию". Впоследствии подать заявление в международный Реестр ущерба будет возможно и без акта, в том числе если жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий", — говорится в сообщении.

Минцифры также предоставляет пошаговую инструкцию по пользованию сервисом. Сначала убедитесь, что имеете Акт обследования имущества от местных властей. Если его нет, нужно подать уведомление о повреждении через "єВідновлення". Чтобы зарегистрировать свое заявление, сделайте следующие шаги:

откройте приложение "Дия";

перейдите в "Сервисы";

выберите "Возмещение ущерба" и объект недвижимости;

нажмите кнопку "подать заявление";

заполните данные о недвижимости, праве собственности, жильцах, обстоятельствах и дате повреждения, также укажите Акт обследования, желаемый размер компенсации, персональные данные (можно загрузить фото повреждений и разрушений, фото чеков за стройматериалы и ремонт в "Дополнительных материалах");

подписать заявление с помощью "Дия. Подпись" и отправить его.

Инструкция от Минцифры Украины

Отметим, что украинцы, которые получили компенсацию по программе "єВідновлення", могут подать заявление в международный Реестр ущерба в Гааге. Если у одного и того же объекта есть несколько совладельцев, то каждый из них должен подать отдельное заявление.

Отметим, что по программе "єВідновлення" украинцам, потерявшим свои дома, выдают сертификаты на жилье. Государство выделяет определенную сумму и граждане могут выбрать объект недвижимости на первичном или вторичном рынке. Если же этой суммы не хватает, то украинцы могут доложить собственные средства.

Ранее "Телеграф" писал, как программа "єВідновлення" влияет на рынок недвижимости в Украине. В материале также есть алгоритм получения компенсации. По данным на февраль 2024 года, средняя сумма выплаты составила 2,2 млн грн.