Больше никакой Тисы: в Украине продают "маску женщины для уклонистов", в сети смеются (фото)

Маска изначально создавалась для пранков

В Украине на фоне многочисленных скандалов с уклонистами-неудачниками, которые переодеваются в женщин, чтобы сбежать за границу, и периодически гибнут в попытках перейти через Тису, вновь завирусилась тема с реалистическими масками. Соответствующая продукция продается на платформе ОЛХ почти за 14 тысяч гривен за штуку, однако в ассортименте изготовителя есть и более дорогая продукция за 39 тысяч гривен.

Стоит отметить, что авторы объявления не позиционируют изделие как способ избежать встречи с сотрудниками военкомата. Но несмотря на это в сети ее уже успели обозвать "маской для уклонистов".

В тексте объявлений указано, что главной задачей этих масок являются всякие розыгрыши и пранки, однако там отмечают, что они также использовались для съемок телешоу и фильмов. Отмечается, что всего в ассортименте есть 48 лиц.

В свою очередь пользователи сети уже начали шутить на эту тему.

Как сообщалось ранее, в начале года в сети уже стала вирусной маска старика. Продавец этих изделий рассказал "Телеграфу", что маски действительно выглядят как настоящие и предназначаются для всяких розыгрышей, а не для избегания мобилизации. Он отметил, что на самом деле они не очень удобны при ношении, а потому долго в ней находиться не получиться. Однако продавец подчеркнул, что маски действительно очень реалистичные, а на некоторых в мельчайших деталях переданы даже дефекты кожи.