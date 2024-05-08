"Нацизм відродився під маркою "Сделано в России": потужне звернення Зеленського (відео)

У середу, 8 травня, в Україні відзначається День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Президент Володимир Зеленський зробив потужну заяву з цього приводу, нагадавши, що Росія відродила нацизм.

"Світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула в заголовки світових ЗМІ, доводячи з кожним новим злочином: нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России"", — написав він.

Детальніше читайте тут: "Нацизм відродився під маркою "Зроблено в Росії": Зеленський виступив із потужним зверненням (відео)