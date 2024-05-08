"Нацизм возродился под маркой "Сделано в России": мощное обращение Зеленского (видео)

В среду, 8 мая, на Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Президент Владимир Зеленский сделал мощное заявление на этот счет, напомнив, что Россия возродила нацизм.

"Мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю. Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Страницы из учебников о Второй мировой России вернули в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России", – написал он.

Детальнее читайте здесь: "Нацизм возродился под маркой "Сделано в России": Зеленский выступил с мощным обращением (видео)