Якщо не реагувати на повістки: в якому випадку можуть дати до 5 років в'язниці

Ухилення від призову на службу під час мобілізації карається позбавленням волі від 3 до 5 років

Декілька днів тому, 8 травня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. Документ значно піднімає штрафи для ухилянтів. Але ухилення від мобілізації може тягнути за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Дехто з українців досі не розрізняє, коли настає одна, а коли — інша. Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу Володимир Романчук у коментарі hromadske.ua чітко пояснив різницю.

"Якщо тобі дали повістку на оновлення даних чи на проходження ВЛК, тебе справді можуть притягти тільки до адміністративної відповідальності, якщо це твоє перше правопорушення", — каже правозахисник.

Згідно з законом, адміністративними порушеннями вважаються:

порушення правил військового обліку (ст. 210 Кодексу про адмінправопорушення);

порушення законодавства про оборону та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП).

Йдеться, наприклад, про відмову від повістки без законних підстав. Сюди ж належать ситуації, коли військовозобов’язаний узагалі не стоїть на обліку, не прибуває до ТЦК для уточнення даних, не повідомляє військкомату про зміну місця проживання, отримання документів про освіту тощо.

Якщо адмінпорушення вже не перше, то "адміністративка" може перерости у кримінал. До кримынальноъ відповідальності можуть притягнути й тоді, коли людина перестала реагувати на повістки уже після оновлення даних та проходження ВЛК.

"Якщо ти, наприклад, оновив дані, пройшов ВЛК, і тобі дають повістку на відправлення (тобто ти вже військовослужбовець, який має прибути до пункту розподілення) — у разі невиконання цього обов’язку ти вже будеш підпадати під статтю 336 Кримінального кодексу", — пояснив юрист.

Слід зазначити, що згадана стаття ( 336 ККУ — ред.,) є найпоширенішою під час війни. Згідно з нею, ухилянта можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років. Може буте таке, що суд змінює реальний термін на умовний.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про шість головних змін нового закону проти ухилянтів.