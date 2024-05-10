"Красівуля" наробила галасу. Все, що відомо про скандал з директоркою інституту гендерних досліджень

Ситуація швидко набула розголосу в мережі

Красівуля зі своїм нєжним голосюлькою. Таким коментарем сьогодні відзначилася директорка Київського інституту гендерних досліджень Марфа Скорик і нарвалася на звинувачення у мізогінії. Скорик розкритикувала ведучу проєкту "Ukraїner" Юлію Тимошенко, яка брала інтерв’ю у волонтера Тараса Чмута.

Відповідне відео вийшло на Youtube-каналі "Ukraїner". Засновник проєкту Богдан Логвиненко виклав його на своїй сторінці у Facebook і саме там на нього натрапила Скорик, яка не змогла пройти повз.

"Для того, щоб працювати аналітиком, потрібно мати освіту. Інакше, буде генеруватися оте все, що ми чуємо в цьому сповненому безсилля інтерв'ю. Окремо доставляє красівуля зі своїми питаннячками, задані нєжним голосюлькою. Вона тут так до речі, як…" — написала Марфа Скорик.

Користувачі звернули увагу на коментар директорки інституту гендерних досліджень і звинуватили її у мізогінії, тобто женоненависництві. Дехто зауважив, що Скорик, коментуючи роботу журналістки, "не навела приклад невдалого запитання, а звела все до голосу і зовнішності".

Інші звинуватили Скорик у брехні, адже з одного боку вона ніби-то "бореться з сексизмом, але з іншого боку цей сексизм стосовно жінок і застосовує".

Ситуація швидко набула розголосу в мережі, і Скорик відреагувала на звинувачення у мізогінії на своїй сторінці у Facebook. Назвала цей інцидент не інакше, як "маленькою хвилинкою слави".

"Моя маленька хвилинка слави. Негативної, щоправда, але вже байдуже. Оці системні профанації політики гендерної рівності, які ми спостерігаємо останні три роки, оце засилля некомпетентних красівуль та жорсткий ейджизм у політичному, медійному та іншому представництві — вони мають дійти свого кінця. До дна вже близько", — написала Скорик.

Зауважимо, що Київський інститут гендерних досліджень, директоркою якого є Марфа Скорик, "об‘єднує київських університетських і вузівських викладачок, науковиць, дослідників та дослідниць, які працюють над ґендерними, феміністичними, жіночими питаннями". Так написано на їхньому сайті.

"Це, звісно, марожино", — зазначили на сайті Детектор Медіа і з цим важко не погодитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у мережі рознесли Іво Бобула за сексистські висловлювання на адресу Емми Антонюк. 69-річний музикант дорікнув їй за те, що у свої 32 роки Емма не має чоловіка і дітей, хоча "мають бути вже".