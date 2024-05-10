"Красивуля" наделала шума. Все, что известно о скандале с директором института гендерных исследований

Ситуация быстро получила огласку в сети

Красивуля со своей нежной голосюлькой. Таким комментарием сегодня отметилась директор Киевского института гендерных исследований Марфа Скорик и нарвалась на обвинения в мизогинии. Скорик раскритиковала ведущую проекта "Ukraїner" Юлию Тимошенко, которая брала интервью у волонтера Тараса Чмута.

Соответствующее видео вышло на Youtube-канале "Ukraїner". Основатель проекта Богдан Логвиненко выложил его на своей странице в Facebook и именно там на него наткнулась Скорик, которая не смогла пройти мимо.

"Для того, чтобы работать аналитиком, нужно иметь образование. Иначе, будет генерироваться все, что мы слышим в этом полном бессилии интервью. Отдельно доставляет красивуля со своими вопросиками, заданные нежным голосюлькой. Она здесь так кстати, как…" – написала Марфа Скорик.

Пользователи обратили внимание на комментарий директора института гендерных исследований и обвинили ее в мизогинии, то есть женоненавистничестве. Кое-кто заметил, что Скорик, комментируя работу журналистки, "не привела пример неудачного вопроса, а свела все к голосу и внешнему виду".

Другие обвинили Скорик во лжи, ведь с одной стороны она якобы "борется с сексизмом, но с другой стороны этот сексизм по отношению к женщинам и применяет".

Ситуация быстро получила огласку в сети, и Скорик отреагировала на обвинения в мизогинии на своей странице в Facebook. Назвала этот инцидент не иначе, как "маленькой минуткой славы".

"Моя маленькая минутка славы. Негативной, правда, но уже безразлично. Эти системные профанации политики гендерного равенства, которые мы наблюдаем последние три года, это засилье некомпетентных красавиц и жесткий эйджизм в политическом, медийном и другом представительстве — они должны дойти до конца. Дно уже близко", — написала Скорик.

Отметим, что Киевский институт гендерных исследований, директором которого является Марфа Скорик, "объединяет киевских университетских и вузовских преподавательниц, ученых, исследователей и исследовательниц, работающих над гендерными, феминистическими, женскими вопросами". Так написано на их сайте.

"Это, конечно, марожино", — отметили на сайте Детектор Медиа и с этим трудно не согласиться.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в сети разнесли Иво Бобула за сексистские высказывания в адрес Эммы Антонюк. 69-летний музыкант упрекнул ее в том, что в свои 32 года у Эммы нет мужа и детей, хотя "должны быть уже".