"Безмежно прекрасні і сумні": фото випускників на порожній вулиці Харкова розчулило українців

Поки обстріли росіян на якийсь час припинилися

Попри війну, постійні обстріли Харкова та навислу загрозу наступу, школярі все ж готуються до випускного. Так, у суботу, 11 травня, о 5:30 ранку на одній з проїжджих частин міста відбулась репетиція випускного.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов випадково став свідком події, його щемливі фото вже облетіли мережу. Користувачі зворушені простою красою та намаганнями юнаків віднайти хвилини щастя у розпал війни.

"5-та година ранку. Ось так діти у Харкові готуються до випускного, поки росіяни на якийсь час припинили обстріли міста", — йдеться у дописі.

У коментарях люди пишуть, що з такою сильною духом молоддю Харків вистоїть, і "ворога, не буде, супостата". Також бажають дітям здоров'я, щастя і мирного неба.

Дивлячись на ці фото, українці з різних куточків країни підтримують і Харків, і школярів, які мужньо продовжують жити життя і пристосовуватись до війни та атак Росії.

Раніше "Телеграф" писав про щемливе фото хлопчика в бронежилеті у Харкові, яке схвилювало українців.