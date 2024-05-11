"Безгранично прекрасные и грустные": фото выпускников на пустой улице Харькова растрогало украинцев

Пока обстрелы россиян на время прекратились

Несмотря на войну, постоянные обстрелы Харькова и нависшую угрозу наступления, школьники готовятся к выпускному. Так, в субботу, 11 мая, в 5:30 утра на одной из проезжих частей города состоялась репетиция выпускного.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов случайно стал свидетелем события, его щемящие фото уже облетели сеть. Пользователи тронуты простой красотой и стараниями юношей найти минуты счастья в разгар войны.

"5 часов утра. Вот так дети в Харькове готовятся к выпускному, пока россияне на время прекратили обстрелы города", — говорится в сообщении.

В комментариях люди пишут, что с такой сильной духом молодежью Харьков выстоит, и "ворога, не буде, супостата". Также желают детям здоровья, счастья и мирного неба.

Глядя на эти фото, украинцы из разных уголков страны поддерживают и Харьков, и школьников, мужественно продолжающих жить жизнь, и приспосабливаться к войне и атакам России.

Ранее "Телеграф" писал о щемящем фото мальчика в бронежилете в Харькове, которое взволновало украинцев.