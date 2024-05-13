Йдете на цвинтар - знайте це: якими українськими словами можна замінити "гробки" і "проводи"

Вчіть українську мову разом з "Телеграфом"

В Україні триває Світлий тиждень або Світла Седмиця. Так найменовують семиденний період після Великодня. Після цього українці в окремий день вирушають до могил покійних родичів, щоб разом із ними ще раз відсвяткувати Воскресіння Христове. Але більшість людей не знають, як правильно називати це свято українською мовою.

"Телеграф" розповідає, як можна називати поминальні дні після Великодня. Існує 10 замінників.

Ззаначимо, що слово "радониця" (або "радуниця") походить від слів "рід" і "радість" і означає "радісна молитва за померлих".

У народі цей день зазвичай називають гробки або проводи. На цвинтарях у ці дні відбувається служба.

Другий тиждень після Великодня, який в українській традиції є поминальним за померлими родичами, називають так:

Про́води;

Гробки́;

Діди́;

Могилки;

Поминальні дні;

Поминки;

Провідки;

Проводки;

Ра́довниця;

Радуниця;

Бабський Великдень.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно привітати українською з Великоднем. Мовознавець пояснив нюанси та найпоширеніші помилки.