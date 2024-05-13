Григорій Козловський та ФК "Рух" передали необхідне обладнання для бійців 45-ї окремої артилерійської бригади

Emily Resort, ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський передали бійцям 45-ї окремої артилерійської бригади антиланцетні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби проти FPV-дронів.

"Зараз це найважливіше, що має робити кожен українець, це допомагати нашим військовим і ця місія є найважливішою для всієї нашої футбольної сім’ї, ми долучаємося до цього процесу як можемо. Саме завдяки Збройним Силам України сьогодні ми маємо можливість працювати, бути поруч із своїми близькими, грати у футбол та просто жити. Ми всі розуміємо, наскільки важливо підтримувати наших військових, адже лише спільними зусиллями ми можемо перемогти ворога та прогнати його з нашої землі”, — сказав Григорій Козловський.

Григорій Козловський та ФК "Рух" не припиняють підтримувати ЗСУ. Українські воїни дуже часто отримують від мецената різну техніку та спорядження, авто, дрони тощо.

"Ми вдячні ФК "Рух", його засновнику Григорію Козловському та Emily Resort за те, що вони завжди надають всебічну допомогу 45-й бригаді. Ця підтримка допомагає нам швидше та якісніше працювати на фронті та робити все для нашої Перемоги. Клуб та Григорій Петрович відгукуються на наші запити та передають різноманітну техніку, спорядження, автомобілі, запчастини та комплектуючі тощо", — сказав начальник служби забезпечення та експлуатації військової техніки 45-й ОАБр Олександр Романцев.

Наставник ФК "Рух" Віталій Пономарьов заявив, що всі в команді свідомі і розуміють, що зараз відбувається і наскільки важливо підтримувати наших воїнів. За його словами, лише спільними зусиллями українці зможуть перемогти такого серйозного ворога.

Григорій Козловський із командою та Emily Resort підтримують низку бригад і постійно перебувають з ними на зв’язку, намагаючись максимально оперативно відповісти на всі запити військових.

"З початку війни я як громадянин і бізнесмен не міг стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Разом з ФК "Рух" та Emily Resort ми постійно передаємо необхідне обладнання, транспорт і дрони нашим військовим. Переконаний, що кожен може і повинен докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу", — розповів Григорій Петрович Козловський.

Нагадаємо, що нещодавно ФК "Рух" та львівський меценат та бізнесмен Григорій Козловський забезпечили бійців 45-ї окремої артилерійської бригади необхідною технікою. Українські військові отримали 8 антиланцетних комплексів "Зозулька", 32 автономні дизельні обігрівачі, 8 BanderPower та колеса для вантажівок.

Крім того, меценат надав бійцям 45-й ОМБр допомогу у вигляді безпілотників "Посейдон". Це розвідувальні безпілотні літальні апарати, які оснащені двома камерами з 40-кратним зумом, що дозволяє вести спостереження з великої висоти та слугують "очима" для артилерійських підрозділів ЗСУ.