Григорий Козловский и ФК "Рух" передали необходимое оборудование для бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады

Emily Resort, ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады антиланцетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов.

"Сейчас это самое важное, что должен делать каждый украинец, это помогать нашим военным и эта миссия является важнейшей для всей нашей футбольной семьи, мы приобщаемся к этому процессу как можем. Именно благодаря Вооруженным Силам Украины сегодня у нас есть возможность работать, быть рядом со своими близкими, играть в футбол и просто жить. Мы все понимаем, насколько важно поддерживать наших военных, ведь только совместными усилиями мы можем победить врага и прогнать его с нашей земли", — сказал Григорий Козловский.

Григорий Козловский и ФК "Рух" не прекращают поддерживать ВСУ. Украинские воины очень часто получают от мецената различную технику и снаряжение, авто, дроны и тому подобное.

"Мы благодарны ФК "Рух", его основателю Григорию Козловскому и Emily Resort за то, что они всегда оказывают всестороннюю помощь 45-й бригаде. Эта поддержка помогает нам быстрее и качественнее работать на фронте и делать все для нашей Победы. Клуб и Григорий Петрович откликаются на наши запросы и передают разнообразную технику, снаряжение, автомобили, запчасти и комплектующие и т.д.", — сказал начальник службы обеспечения и эксплуатации военной техники 45-й ОАБр Александр Романцев.

В то же время наставник ФК "Рух" Виталий Пономарев заявил, что все в команде сознательные и понимают, что сейчас происходит и насколько важно поддерживать наших воинов. По его словам, только совместными усилиями украинцы смогут победить такого серьезного врага.

Григорий Козловский с командой и Emily Resort поддерживают ряд бригад и постоянно находятся с ними на связи, стараясь максимально оперативно ответить на все запросы военных.

"С начала войны я как гражданин и бизнесмен не мог стоять в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Вместе с ФК "Рух" и Emily Resort мы постоянно передаем необходимое оборудование, транспорт и дроны нашим военным. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить победу", — рассказал Григорий Петрович Козловский.

Напомним, что не так давно ФК "Рух" и львовский меценат и бизнесмен Григорий Козловский обеспечили бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады необходимой техникой. Украинские военные получили 8 антиланцетных комплексов "Зозулька", 32 автономных дизельных отопителя, 8 BanderPower и колеса для грузовиков.

Кроме того меценат предоставил бойцам 45-й ОМБр помощь в виде беспилотников "Посейдон". Это разведывательные беспилотные летательные аппараты, которые оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом, что позволяет вести наблюдение с большой высоты и служат "глазами" для артиллерийских подразделений ВСУ.