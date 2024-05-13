"Ми не будемо": Польща скасувала переговори з Україною та зробила різку заяву

Переговори було призначено на вівторок, 14 травня

Польща скасувала заплановані переговори з Україною щодо сільського господарства. Причиною цього стали звинувачення частини українських переговорників у корупції.

Таку заяву зробив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак. Про це пише Dziennik Gazeta Prawna.

"Переговори перервані, оскільки частина представників з їхнього боку була звинувачена у корупційній діяльності", — сказав він. "Ми планували черговий раунд переговорів на 14 травня, але їх було скасовано", — пояснив Колодзейчак.

Він додав, що Польща не має наміру вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції.

"Зрозуміло, ми не проводитимемо переговори з особами, проти яких висунуто звинувачення у корупції", — додав заступник міністра.

Імен звинувачених у корупції українських представників Колодзейчак не назвав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2024 року міністр аграрної політики Микола Сольський подав у відставку після того, як НАБУ вручено йому підозру у спробі незаконного заволодіння державною землею на 291 млн грн. Його відправили під варту на два місяці. За Сольського внесли заставу у розмірі 75 млн дол.