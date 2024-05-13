"Мы не будем": Польша отменила переговоры с Украиной и сделала резкое заявление

Переговоры были назначены на вторник, 14 мая

Польша отменила запланированные переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства. Причиной тому стали обвинения части украинских переговорщиков в коррупции.

Такое заявление сделал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

"Переговоры прерваны, поскольку часть представителей с их стороны была обвинена в коррупционной деятельности", — сказал он. "Мы планировали очередной раунд переговоров на 14 мая, но он был отменен", — пояснил Колодзейчак.

Он добавил, что Польша не намерена вести переговоры с людьми, которых обвиняют в коррупции.

"Разумеется, мы не будем проводить переговоры с особами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции", — добавил замминистра.

Имен обвиненных в коррупции украинских представителей Колодзейчак не назвал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2024 года министр аграрной политики Николай Сольский подал в отставку после того, как НАБУ вручено ему подозрение в попытке незаконного завладения государственной землей на 291 млн. грн. Его отправили под стражу на два месяца. За Сольского внесли залог в размере 75 млн.