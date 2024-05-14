Не кожен зможе… У Раді розповіли цікавий момент зі штрафами за неоновлені дані в ТЦК

Сума штрафу може сягати понад 50 тисяч гривень

Новий закон про мобілізацію, який набуває чинності вже з 18 травня, передбачає адміністративну відповідальність для осіб, які не оновлять свої дані у ТЦК вчасно. Так розміри штрафів для ухилянтів можуть коливатимуть у межах 17-59 тисяч гривень.

А це не та сума, яку можуть сплатити всі громадяни, ще й не один раз. Про це "Телеграфу" сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв'ю "Кого примусом доставлять в ТЦК і що треба зробити кожному: все про мобілізацію після 18 травня".

Тож, на його думку, не варто очікувати системного потоку платників штрафів.

"Я не думаю, що це буде системно. По-перше, розмір штрафу збільшується. Мова йде про штрафи у розмірі близько 25 тисяч, близько 50 тисяч гривень. Не кожен зможе сплачувати такі штрафи, які будуть передбачені. Тож, точно не буде потоку штрафів. По-друге, згідно з Адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності", — зауважив Федієнко.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами адвокатки Олени Хоменко, в Україні судимість за ігнорування "бойової" повістки не є підставою для звільнення від мобілізації. Тому громадянин може отримати повістку повторно.