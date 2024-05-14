Не каждый сможет… В Раде рассказали интересный момент со штрафами за необновленные данные в ТЦК

Сумма штрафа может достигать более 50 тысяч гривен

Новый закон о мобилизации, который вступает в силу уже с 18 мая, предусматривает административную ответственность для лиц, которые не обновят свои данные в ТЦК вовремя. Так, размеры штрафов для ухилянтов могут колебаться в пределах 17-59 тысяч гривен.

А это не та сумма, которую могут оплатить все граждане, еще и не один раз. Об этом "Телеграфу" сказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко в интервью "Кого принудительно доставят в ТЦК и что нужно сделать каждому: все о мобилизации после 18 мая".

По его мнению, не стоит ожидать системного потока плательщиков штрафов.

"Я не думаю, что это будет системно. Во-первых, размер штрафа увеличивается. Речь идет о штрафах в размере около 25 тысяч, около 50 тысяч гривен. Не каждый сможет платить такие штрафы, которые будут предусмотрены. Так что точно не будет потока штрафов. Во-вторых, согласно Административному кодексу, после определенного штрафа человек может быть привлечен к уголовной ответственности", — отметил Федиенко.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам адвоката Елены Хоменко, в Украине судимость за игнорирование "боевой" повестки не является основанием для освобождения от мобилизации. Поэтому гражданин может получить повестку повторно.