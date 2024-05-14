"Воювати я теж вмію": журналістам "УП" приходять погрози від імені героя розслідування "Непридатні"

Крім погроз невідомі намагалися увійти до облікового запису Монобанк журналіста Михайла Ткача

Співробітникам видання "Українська правда" приходять погрози від людини, яка представляється Олександром Слобоженком, 25-річним мільйонером, про якого нещодавно було випущено розслідування на сайті. При цьому повідомлення однакового характеру були направлені не лише на редакційні, а й на особисті електронні адреси журналістів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала головний редактор "Української правди" Севгіль Хайретдинівна Мусаєва. За її словами, керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач також отримував погрози.

"10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавнього розслідування "Непридатні"), з пропозицією "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчується словами: "Не раджу тягнути з відповіддю. Воювати я теж вмію", — написала авторка посту.

Вона додала, що 11 травня протягом дня була низка безуспішних спроб входу в обліковий запис Монобанк Михайла Ткача з боку сторонніх них. При цьому він почав отримувати десятки дзвінків від невідомих номерів та смс із кодами авторизації банківських та кредитних установ.

"13 травня на електронні пошти щонайменше 10 співробітникам онлайн-видання надійшли листи з погрозами: "Я вже писав про це Ткачу, але мабуть до нього не дійшло, зроблю спробу донести думку востаннє. Іноді вміння вчасно закрити рот рятує життя", — розповіла Севгіль Хайретдіновна Мусаєва.

Повідомлення однакового змісту були направлені не лише на редакційні, а й особисті електронні адреси журналістів "Української правди", зокрема й на давно не використовувані.

"Ми розцінюємо ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткача, так і інших співробітників "Української правди". Редакція звертається до правоохоронних органів із заявою про спроби тиску, загрози та перешкоджання журналістській діяльності та просить встановити особу відправника цих листів", — підсумувала головний редактор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після резонансного розслідування, яке випустила "Українська правда", Олександр Слобоженко звернувся до журналістів та особисто до Михайла Ткача.