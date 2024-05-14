"Воевать я тоже умею": журналистам "УП" приходят угрозы от имени героя расследования "Непригодные"

Помимо угроз неизвестные пытались войти в аккаунт Монобанк журналиста Михаила Ткача

Сотрудникам издания "Украинская правда" приходят угрозы от человека, который предлставляется Александром Слобоженко, 25-летним миллионером, о котором недавно было выпущено расследование на сайте. При этом сообщения одинакового характера были направлены не только на редакционные, но и личные электронные адреса журналистов.

Об этом на своей странице в Facebook написала главный редактор "Украинской правда" Севгиль Хайретдиновна Мусаева. По ее словам, руководитель отдела расследований УП Михаил Ткач также получал угрозы.

"10 мая в одном из мессенджеров руководитель отдела расследований УП Михаил Ткач получил сообщение от адресата, представившегося Александром Cлобоженко (героем недавнего расследования "Непригодные"), с предложением "заключить мировое" за денежное вознаграждение. Текст сообщения заканчивается словами: "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею", — написала автор поста.

Она добавила, что 11 мая в течение дня был ряд безуспешных попыток входа в аккаунт Монобанк Михаила Ткача со стороны посторонних них. При этом он начал получать десятки звонков от неизвестных номеров и смс с кодами авторизации банковских и кредитных учреждений.

"13 мая на электронные почты минимум 10 сотрудникам онлайн-издания поступили письма с угрозами: "Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни", — рассказала Севгиль Хайретдиновна Мусаева.

Сообщения одинакового содержания были направлены не только на редакционные, но и личные электронные адреса журналистов "Украинской правды" В том числе и на давно не используемые.

"Мы расцениваем эти действия как попытку влияния и устрашения как Михаила Ткача, так и других сотрудников "Украинской правды". Редакция обращается в правоохранительные органы с заявлением о попытках давления, угрозы и препятствования журналистской деятельности и просит установить личность отправителя этих писем", — подытожила главный редактор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после резонансного расследования, которое выпустила "Украинская правда", Александр Слобоженко обратился к журналистам и лично к Михаилу Ткачу.