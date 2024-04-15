Жив як король, дружина з тещею мільйонери: завершено розслідування по одеському ексвійськкому, скільки йому світить

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі

Колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та соціальної підтримки Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на загальну суму понад 140 млн грн. Чоловік разом з сім'єю має декілька недешевих автівок, елітну нерухомість за кордоном. При цьому достатньої кількості законно отриманих активів та доходів у членів родини немає.

Правоохоронці вже завершили розслідування відповідного кримінального провадження. Про це повідомила пресслужбу ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У ході розслідування з’ясувалося, що члени сім’ї фігуранта купували дороговартісні автівки на території України, а потім перевозили їх за кордон. Також встановлено факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень.

Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами.

Євген Борисов підозрюється за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Окрім того, його можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати військкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Також були досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Там також виявили ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у одеського військкома Борисова заарештували 6 елітних авто.