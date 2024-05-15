760 грн за піцу, 190 грн за каву і десерт: порахували витрати Блінкена у Києві

"Телеграф" дізнався які заклади відвідав і на що витратив Блінкен під час візиту до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва 14 травня не лише провів важливі перемовини з українським керівництвом, а й завітав до кількох столичних закладів харчування та розваг. "Телеграфу" вдалося дізнатися скільки склали витрати Блінкена на "культурну програму" в українській столиці.

Серед відвіданих американським дипломатом локацій була ветеранська піцерія Veterano Pizza, де він разом із главою МЗС Дмитром Кулебою замовив дві піци — м'ясну "Українську" та вегетаріанську. Вартість цього замовлення склала орієнтовно 760 гривень. Один з офіціантів також повідомив, що Блінкен залишив 10% чайових — загальноприйняту суму.

Окрім піцерії, держсекретар США також відвідав коктейль-бар "Характерники", де скуштував раф на вівсяному молоці та фірмовий десерт "Наполеон". Вартість десерту складає 120 грн, кава — близько 70 грн.

Завершив свою "культурну програму" Блінкен у знаменитому столичному барі Barmen Dictat, де виконав на гітарі культову пісню Rockin' In The Free World гурту Нейл Янг. Що замовив він точно — невідомо, але ціни на алкогольні напої та їжу в цьому закладі є чималими.

Детальніше про те, хто брав на себе вартість рахунку та чим запам'ятався Блінкен офіціантам, читайте у повній версії репортажу "Телеграфу": Що їв і скільки витратив Блінкен у київських закладах. Ми дізнались точні суми