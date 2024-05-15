Що їв і скільки витратив Блінкен у київських закладах. Ми дізнались точні суми

За один вечір американський дипломат встиг відвідати три цікаві точки

Держсекретар США Ентоні Блінкен 14 травня прибув до Києва. Глава МЗС Дмитро Кулеба організовував колезі у столиці України справжню культурну програму. Відтак американський дипломат відвідав кілька ресторанів.

"Телеграф" дізнався, що замовляв, чи залишав чайові і як провів дозвілля американський гість.

Veterano Pizza

Серед закладів, які відвідав Ентоні Блінкен, була піцерія Veterano Pizza на вулиці Софіївській.

Засновником закладу є Леонід Остальцев — колишній боєць ЗСУ, який добровільно долучився до захисту країни на Донбасі у складі 30-ї окремої механізованої бригади.

Veterano Pizza

Персонал піцерії також переважно складається з ветеранів. Оформлення інтер'єру віддзеркалює військову тематику — під скляними столами розміщені гільзи, стіни прикрашені шевронами української армії, а простора тераса вбрана стрічками синього і жовтого кольорів.

Як дізнався "Телеграф", Блінкен і Кулеба замовили велику м’ясну піцу, яку в ресторані називають "українською", а також велику вегетаріанську.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен прибули на робочий обід до піцерії Veterano Pizza у Києві 14 травня 2024 року

Чек за дві такі страви міг потягнути на 760 грн.

Скріншот з меню

Як розповів один з офіціантів, того дня Блінкен залишив 10 відсотків чайових — загальноприйняту суму.

Імовірніше чек Блінкена оплачував не він, а його асистенти.

"Як людина, що знається на піці, як і більшість американців, я можу сказати, що вона тут чудова. Я дуже, дуже рекомендую її", — сказав тоді держсекретар про Veterano Pizza.

Бар "Характерники"

Під час прогулянки Києвом Ентоні Блінкен завітав також до коктейль-бару "Характерники".

Його відкрив переселенець із Бердянська на Запоріжжі Іван Карауланов. Як сам він каже "Телеграфу", минулий заклад лишився саме там. Він досі зачинений і чекає кращих часів.

Для бару візит держсекретаря США є історичним моментом

— Він був у складі делегації, особисто не розраховувався, лишив дуже приємне враження. Дуже приємний, і простий в спілкуванні як і вся команда. Я радий, що зміг подякувати від себе та всього народу України за допомогу, що надає уряд США. І приємно, що обрали нас для заходу, — каже власник бару в коментарі "Телеграфу".

Відомо, що делегація замовляла каву та десерти, бо було багато спілкування. Сам Блінкен — замовив раф (каву) на вівсяному молоці та фірмовий "Наполеон".

Скріншот з меню

Як додає Іван Карауланов, він дуже вражений тим, що від держсекретаря США відчувалась небайдужість до України і нашого майбутньому.

Бар Barmen Dictat

Наприкінці першого дня свого візиту до України Блінкен зіграв на гітарі в київському барі Barmen Dictat пісню Ніла Янга Rockin’ In The Free World.

Розташований у самісінькому серці столиці, "Бармен Диктат" є культовим місцем для модної молодіжної тусовки. Заклад відомий своїм неординарним дизайном і неповторною атмосферою, приваблює як зірок української культурної сцени, так і гостей з-за кордону.

Серед постійних відвідувачів "Бармен Диктату" можна зустріти відомого письменника Сергія Жадана і лідера гурту "Хамерман знищує віруси" Альберта Цукренка. Також під час свого візиту до Києва сюди завітав британський актор та письменник Стівен Фрай.

Держсекретар США Ентоні Блінкен виконує "Rockin' in the Free World" з учасниками гурту The 1999 у барі Barman Dictat під час свого візиту до Києва, 14 травня 2024 року

Відомо, що коли Блінкен завітав сюди, то перевдягнувся у зручний одяг – джинси та чорну сорочку. Так дипломат створив невимушену атмосферу. Цікаво, що гітара Блінкена незвичайна: вона розроблена спеціально для ліворуких музикантів.

Ціни у "Бармен Диктаті" не найбільш демократичні у столиці. Коктейлі тут коштують в межах 200-400 грн. Французький відкритий пиріг кіш зі шпинатом обійдеться вам у 500 грн, салати — від 325 грн. Утім, що замовляв держсекретар США тут, нам дізнатися не вдалося.