Що їв і скільки витратив Блінкен у київських закладах. Ми дізнались точні суми
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За один вечір американський дипломат встиг відвідати три цікаві точки
Держсекретар США Ентоні Блінкен 14 травня прибув до Києва. Глава МЗС Дмитро Кулеба організовував колезі у столиці України справжню культурну програму. Відтак американський дипломат відвідав кілька ресторанів.
"Телеграф" дізнався, що замовляв, чи залишав чайові і як провів дозвілля американський гість.
Veterano Pizza
Серед закладів, які відвідав Ентоні Блінкен, була піцерія Veterano Pizza на вулиці Софіївській.
Засновником закладу є Леонід Остальцев — колишній боєць ЗСУ, який добровільно долучився до захисту країни на Донбасі у складі 30-ї окремої механізованої бригади.
Персонал піцерії також переважно складається з ветеранів. Оформлення інтер'єру віддзеркалює військову тематику — під скляними столами розміщені гільзи, стіни прикрашені шевронами української армії, а простора тераса вбрана стрічками синього і жовтого кольорів.
Як дізнався "Телеграф", Блінкен і Кулеба замовили велику м’ясну піцу, яку в ресторані називають "українською", а також велику вегетаріанську.
Чек за дві такі страви міг потягнути на 760 грн.
Як розповів один з офіціантів, того дня Блінкен залишив 10 відсотків чайових — загальноприйняту суму.
"Як людина, що знається на піці, як і більшість американців, я можу сказати, що вона тут чудова. Я дуже, дуже рекомендую її", — сказав тоді держсекретар про Veterano Pizza.
Бар "Характерники"
Під час прогулянки Києвом Ентоні Блінкен завітав також до коктейль-бару "Характерники".
Його відкрив переселенець із Бердянська на Запоріжжі Іван Карауланов. Як сам він каже "Телеграфу", минулий заклад лишився саме там. Він досі зачинений і чекає кращих часів.
— Він був у складі делегації, особисто не розраховувався, лишив дуже приємне враження. Дуже приємний, і простий в спілкуванні як і вся команда. Я радий, що зміг подякувати від себе та всього народу України за допомогу, що надає уряд США. І приємно, що обрали нас для заходу, — каже власник бару в коментарі "Телеграфу".
Відомо, що делегація замовляла каву та десерти, бо було багато спілкування. Сам Блінкен — замовив раф (каву) на вівсяному молоці та фірмовий "Наполеон".
Як додає Іван Карауланов, він дуже вражений тим, що від держсекретаря США відчувалась небайдужість до України і нашого майбутньому.
Бар Barmen Dictat
Наприкінці першого дня свого візиту до України Блінкен зіграв на гітарі в київському барі Barmen Dictat пісню Ніла Янга Rockin’ In The Free World.
Розташований у самісінькому серці столиці, "Бармен Диктат" є культовим місцем для модної молодіжної тусовки. Заклад відомий своїм неординарним дизайном і неповторною атмосферою, приваблює як зірок української культурної сцени, так і гостей з-за кордону.
Серед постійних відвідувачів "Бармен Диктату" можна зустріти відомого письменника Сергія Жадана і лідера гурту "Хамерман знищує віруси" Альберта Цукренка. Також під час свого візиту до Києва сюди завітав британський актор та письменник Стівен Фрай.
Відомо, що коли Блінкен завітав сюди, то перевдягнувся у зручний одяг – джинси та чорну сорочку. Так дипломат створив невимушену атмосферу. Цікаво, що гітара Блінкена незвичайна: вона розроблена спеціально для ліворуких музикантів.
Ціни у "Бармен Диктаті" не найбільш демократичні у столиці. Коктейлі тут коштують в межах 200-400 грн. Французький відкритий пиріг кіш зі шпинатом обійдеться вам у 500 грн, салати — від 325 грн. Утім, що замовляв держсекретар США тут, нам дізнатися не вдалося.