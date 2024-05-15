760 грн за пиццу, 190 грн за кофе и десерт: посчитали расходы Блинкена в Киеве

"Телеграф" узнал какие заведения посетил и на что потратил Блинкен во время визита в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев 14 мая не только провел важные переговоры с украинским руководством, но и посетил несколько столичных заведений питания и развлечений. "Телеграфу" удалось узнать, сколько составили расходы Блинкена на "культурную программу" в украинской столице.

Среди посещенных американским дипломатом локаций была ветеранская пиццерия Veterano Pizza, где он вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой заказал две пиццы — мясную "Украинскую" и вегетарианскую. Стоимость этого заказа составила ориентировочно 760 гривен. Один из официантов также сообщил, что Блинкен оставил 10% чаевых – общепринятую сумму.

Кроме пиццерии госсекретарь США также посетил коктейль-бар "Характерники", где отведал раф на овсяном молоке и фирменный десерт "Наполеон". Стоимость десерта составляет 120 грн, кофе – около 70 грн.

Завершил свою "культурную программу" Блинкен в знаменитом столичном баре Barmen Dictat, где исполнил на гитаре культовую песню Rockin In The Free World группы Нейл Янг. Что заказал он точно — неизвестно, но цены на алкогольные напитки и еду в этом заведении немалые.

Детальнее о том, кто брал на себя стоимость счета и чем запомнился Блинкен официантам, читайте в полной версии репортажа "Телеграфа": Что ел и сколько потратил Блинкен в киевских заведениях. Мы узнали точные суммы