Аварійні відключення світла запроваджуються у всіх регіонах України: в "Укренерго" повідомили дні та години

До обленерго доведені ліміти споживання

Відключення світла наздоженуть у будь-якому регіоні України, все через терористичні удари росіян по енергоструктурі. Контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів запроваджує "Укренерго".

Інформація про це з’явилася на офіційному телеграм-каналі компанії. Сьогодні, 15 травня, відключення розпочалися з 19:25 і триватимуть до 22:00. У четвер, 16 травня, ситуація загостриться.

"Завтра, 16 травня, з 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень (ГПВ). Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

"Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — пишуть в компанії.

Причинами обмежень називають збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що по Україні аварійно відключають світло. Ми писали в яких областях будуть обмеження.