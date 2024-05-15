По Україні аварійно відключають світло: в яких областях буде обмеження

ДТЕК закликає розумно використовувати світло у кого воно є

В "Укренерго" 15 травня знову застосували контрольовані аварійні відключення електроенергії. Обмеження діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Про це йдеться в заяві компанії. Там додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

"З 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", – зазначили в компанії.

Причина аварійних відключень – збільшення дефіциту електроенергії у зв’язку зі зростанням споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Додамо, за інформацією ДТЕК, на Київщині вже введені екстрені відключення світла. Там зазначили, що в енергосистемі країни складна ситуація через постійні ворожі обстріли.

"Світло вимикатимуть без попередження – графіки не діють. Енергетики роблять неможливе, щоб стабілізувати ситуацію. А також закликають всіх споживачів скоротити споживання електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Повідомляють про екстрені відключення на Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині. ДТЕК закликає розумно використовувати світло у кого воно є.

Натомість за командою з НЕК "Укренерго" — графіки аварійних відключень на території Сумщини скасовані. Всі черги споживачів зі світлом.

Нагадаємо, напередодні, 14 травня, увечері компанія Yasno, яка входить до складу ДТЕК, повідомила про введення екстрених відключень світла у Києві та Дніпропетровській області.

"Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові й вони необхідні для термінового балансування енергосистеми", — зазначається у повідомленні.

14 травня у всіх областях України запровадили контрольовані аварійні відключення світла через значний дефіцит електроенергії в системі, повідомили в Укренерго. Такі обмеження мали діяти з 21:00 до 00:00.

Окрім цього, "Телеграф" раніше писав, що у вівторок, 14 травня, близько 10% киян залишились без електрики. Голова Київської міської державної адміністрації Сергій Попко повідомив, що Україна не може виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.