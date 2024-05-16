Погодинні відключення світла триватимуть: в "Укренерго" повідомили про часові проміжки 17 травня

Об’єкти енергогенерації постраждали внаслідок атак росіян

У п’ятницю, 17 травня, в Україні продовжать погодинні відключення світла для побутових та промислових споживачів. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною і стосується всіх регіонів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє компанія "Укренерго". Зазначають, що вимушені обмежити споживання електроенергії 17 травня, з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

"Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня", — йдеться у повідомленні.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Також зазначається, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма областями. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто і коли залишиться без електроенергії, графіки по регіонах.