У голови КОДА з'явилася сумнівна помічниця: активісти звинувачують її у зв'язках із Росією

Ростолопа не раз фігурувала у гучних скандалах

Активісти звернулися до голови Київської ОДА Руслана Кравченка з вимогою пояснити громаді, яку посаду в обладміністрації обіймає, ймовірно, директор проросійської компанії Євгенія Ростолопа. Відомо, що вона керувала приватним дитячим садком і юридичними компаніями, а також балотувалася до місцевої ради в Ірпені.

Відповідне звернення було опубліковане на сторінці спільноти у Facebook, пише "Коротко про". Ростолопа позиціонує себе як адвокат, активістка і радниця голови ОДА, однак жоден із цих статусів не має юридичного підтвердження.

Також зазначається, що Ростолопа вже тривалий час діє в інтересах багатьох забудовників Київщини.

"Ростолопа не вперше захищає інтереси Пікулика. Раніше вона вже виступала проти знесення його рекламних конструкцій і всіляко нахвалювала одіозного забудовника. Взагалі робота "на" чи "проти" забудовників і депутатів звична справа для Євгенії. Обʼєктами нападок Ростолопи свого часу були експартнер Пєший, Маркушин та багато інших підприємців і чиновників", — йдеться в опублікованому дописі.

Жінку підозрюють у зв'язках з Росією. Активісти зазначають, що вона керує компанією, власники якої є громадянами країни-агресора.

Ростолопа була у скандалі щодо побиття місцевої мешканки в Ірпені та конфлікту навколо забудови місцевого парку Єрмолаєва, де вона звинуватила екоактивістів у тиску на забудовника. Крім цього одна з нещодавніх публікацій про неї стосується її участі в офіційній зустрічі між Кравченком та Митрополитом Епіфанієм.

У активістів з цього приводу виникло багато запитання, зокрема до голови КОДА Руслана Кравченка.

"Варто віддати належне Євгенії, в перервах між захистом потрібних забудовників та нападками на їх опонентів Ростолопа все ж таки намагається імітувати реальну громадську діяльність. А ще Євгенія періодично просуває у мережі проросійське "нєт войнє" чи балотується до міськради.

Цікаво, що з цього приводу може сказати голова Київської ОДА. Пане Кравченко, громада має до Вас декілька запитань: на яких підставах пані Ростолопа відвідує офіційні зустрічі в КОДА? Яку посаду в КОДА вона займає та за який напрям роботи відповідає? Як Ви оцінюєте напад Ростолопи на мешканку Ірпеня та її роботу в компанії з російським слідом? Також закликаємо небайдужих журналістів долучитись до розслідування цікавого та насиченого життя Ростолопи. Країна має знати своїх "героїв"", — пишуть місцеві активісти.

На звинувачення пані Євгенія відповіла, зазначивши, що жодного відношення до російської компанії не має вже понад 10 років.

"31.10.2013 року в місті Київ, відповідно до вимог чинного законодавства України, було зареєстроване українське товариство "КОНДОР-ЕКО-Україна" до складу засновників якого увійшло українське підприємство, громадянка України, російське підприємство та громадянин росії, а мене було призначено на посаду директора.

Згідно Протоколу загальних зборів товариства та наказу, мене з 10.12.2013 року звільнено з посади директора та призначено нового директора товариства. Товариство мене звільнило, але не внесло запис до ЄДРПОУ щодо призначення нового директора. Я більш як 10 років не маю жодного відношення до цього товариства та не є особою, яка має право самостійно ініціювати внесення змін в ЄДРПОУ. Я ніколи не отримувала жодних доходів, а дане товариство ніколи не здійснювало господарської діяльності", — написала Ростолопа.

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