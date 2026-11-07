"Плани є, а світла немає": нардеп пояснив тривалі відключення

Удари по підстанціях заважають передавати електроенергію з АЕС

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Тривалі відключення електроенергії в Україні ще до початку зими спричинені руйнуванням енергооб’єктів, ударами по мережах передачі та ремонтами, для яких обладнання доводиться відключати. А плани стійкості не стали панацеєю.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Козир. Докладніше – у матеріалі: "Біотуалети, тисячі пунктів обігріву та санаторії: у Раді розповіли, наскільки серйозна ситуація в Києві".

Чому плани стійкості не позбавили відключень

"Плани стійкості є, а світла немає. Не можна сказати, що плани стійкості були панацеєю. Вони були надто амбітними на етапі планування", – сказав Козир.

Сергій Козир/Фото: facebook.com/sergij.kozir.87451

За словами депутата, багато енергетичних об’єктів зруйнували ще минулого року. На їх відновлення були потрібні значні кошти, час і запасні частини. Швидко перейти на децентралізоване опалення та енергопостачання неможливо, хоча, за його оцінкою, рухатися в цьому напрямку необхідно. Натомість вирішили відновити великі об’єкти, зокрема ТЕЦ, розташування яких противнику добре відоме.

Навіть якби плани стійкості виконали повністю, система, вважає Козир, була б краще підготовлена, але нинішніх ударів це не запобігло б. Найкращим захистом він назвав підземний. Однак перенесення великих підстанцій під землю потребує величезних витрат і часу. У разі повторних влучань кількох "Шахедів" в один об’єкт руйнуються і наземні конструкції.

Як удари по мережах обмежують постачання до Києва

Росія зосередила атаки на об’єктах і підстанціях, через які електроенергія надходить від атомних станцій, розповів Козир. Навколо Києва розташовані п’ять підстанцій напругою 330 кВ – так зване енергетичне кільце. Ним електроенергія надходить до столиці, а потім розподіляється внутрішніми мережами. Під ударами також опиняються Вінниця, Хмельницька область та інші регіони, звідки можна передавати електроенергію до Києва.

Навантаження зростає і через збільшення споживання. Як зазначив депутат, до столиці приїхало багато переселенців, жителі використовують інвертори та батареї. Коли живлення відновлюють, виникають значні пікові навантаження, через які мережі перевантажуються. Водночас російські безпілотники атакують лінії та стовпи, ускладнюючи відновлення електропостачання.

Чому відновлення триває так довго

Козир наголосив: енергетичне кільце Києва не знищене повністю, але багато об’єктів пошкоджено. Удари додали енергетикам значний обсяг ремонтних робіт. Запасні частини та підготовлені фахівці є, однак для ремонту обладнання потрібно відключити від мережі, а після завершення робіт – налаштувати.

"Противник систематично повторює удари в одне й те саме місце, і енергетики змушені витримувати певну паузу, перш ніж братися до ліквідації наслідків обстрілів", – пояснив Козир.

Під час відновлення живлення фахівці визначають черговість підключення. Насамперед електроенергію подають критично важливим об’єктам, зокрема пологовим будинкам. За оцінкою депутата, взимку ситуація може стати ще складнішою.

"Зрозуміло, що зима ще не почалася, але ми бачимо, що надалі може бути ще важче", – підсумував нардеп.

Після нічної атаки 7 листопада Міністерство енергетики повідомило про пошкодження мереж передачі та розподілу, зокрема ліній, якими електроенергія надходить від АЕС до столичного та центрального регіонів. На цей день у частині областей заплановані погодинні відключення обсягом від двох до чотирьох черг – з 00:00 до 23:59. Для промисловості протягом доби діятимуть обмеження потужності.