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Нужно подписывать лишь в одном случае: украинцам объяснили, что такое "анкета добровольца" в ТЦК

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В ТЦК мужчины могут получить "анкету добровольца" Новость обновлена 19 мая 2024, 15:01
В ТЦК мужчины могут получить "анкету добровольца". Фото Коллаж "Телеграфа"

Мужчинам следует внимательно смотреть, где они оставляют свои подписи

При прохождении ТЦК бывают случаи, когда военнообязанные помимо необходимых документов получают на подпись анкету. В ней прописано "анкета добровольца на прохождение военной службы". В данном случае, подписывать ее не нужно в случае, если у вас нет намерения нести службу.

Об этом сказала юрист Надежда Шуляк в Новини.LIVE. По ее словам, мужчинам следует внимательно смотреть, где они оставляют свои подписи.

"Господа, внимательно смотрите, что вы подписываете. Вот звонит мне клиент и говорит: "Мне тут дали все нормально, и еще какую-то анкетку. Я говорю: "какую анкету?", он читает: "Анкета добровольца на прохождение военной службы". И я говорю: "Это мы не подписываем, если не имеем намерения нести военную службу", — сказала

Она также подчеркнула, что подписывать следует лишь следующие документы:

  • военно-учетные документы,
  • анкетирование для личного дела,
  • заявления о выдаче военного документа.

"Но какие-либо документы, которые не отображают волю военнообязанного лица, ни в коем случае подписывать не нужно".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве Украины объяснили, что грозит военнообязанным, которые не обновят данные до 16 июля.

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#Украина #Военкомат #ТЦК