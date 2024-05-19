Нужно подписывать лишь в одном случае: украинцам объяснили, что такое "анкета добровольца" в ТЦК

Мужчинам следует внимательно смотреть, где они оставляют свои подписи

При прохождении ТЦК бывают случаи, когда военнообязанные помимо необходимых документов получают на подпись анкету. В ней прописано "анкета добровольца на прохождение военной службы". В данном случае, подписывать ее не нужно в случае, если у вас нет намерения нести службу.

Об этом сказала юрист Надежда Шуляк в Новини.LIVE. По ее словам, мужчинам следует внимательно смотреть, где они оставляют свои подписи.

"Господа, внимательно смотрите, что вы подписываете. Вот звонит мне клиент и говорит: "Мне тут дали все нормально, и еще какую-то анкетку. Я говорю: "какую анкету?", он читает: "Анкета добровольца на прохождение военной службы". И я говорю: "Это мы не подписываем, если не имеем намерения нести военную службу", — сказала

Она также подчеркнула, что подписывать следует лишь следующие документы:

военно-учетные документы,

анкетирование для личного дела,

заявления о выдаче военного документа.

"Но какие-либо документы, которые не отображают волю военнообязанного лица, ни в коем случае подписывать не нужно".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве Украины объяснили, что грозит военнообязанным, которые не обновят данные до 16 июля.