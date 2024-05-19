У "Лізі сміху" пожартували про потопельників у Тисі: у мережі гумор не оцінили (відео)

На скандальну сценку звернув увагу один з нардепів

Нещодавно у скандал втрапив "Квартал 95", а тепер — коміки "Ліги сміху", які в останньому випуску пожартували про ухилянтів у Тисі. Ця сценка викликала бурхливу реакцію в соцмережах.

У скандальному виступі команди "Фам Фаталь" комік робить дівчині комплімент, говорячи наступне: "Я тону у твоїх бездонних очах як ухилянт у Тисі". Ця фраза обурила користувачів Інтернету, "Телеграф" зібрав реакцію соцмереж.

Народний депутат України Данило Гетманцев засудив цей жарт. Він написав, що так шуткувати може лише той, хто знаходиться в окопі.

Іншим користувачам соцмереж цей жарт теж не сподобався. Більшість погодились, що не варто сміятись над гибеллю людей. Ось що писали користувачі:

"Ніхто немає права шуткувати про загибель людей";

"Є теми, які клоунам краще не трогати";

"А на сцені не ухилянти?";

"Дно";

"Огида".

Проте знайшлись користувачі, які "зацінили" цей виступ коміків. Любителі чорного гумору не побачили у цьому нічого неприйнятного.

Раніше "Телеграф" писав про великий скандал через новорічний випуск "Кварталу 95". Коміки показали сценку з нібито жителькою Скадовська (зараз це окуповане Росією місто на березі Чорного моря), яка перекручує українські слова і зазначає, що все життя говорила російською.

Українців обурила ця сценка. Вони писали гнівні коментарі та вимагали вибачень за цей номер.