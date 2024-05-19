В "Лиге смеха" пошутили о утопленниках в Тисе: в сети юмор не оценили (видео)

На скандальную сценку обратил внимание один из нардепов

Недавно в скандал попал "Квартал 95", а теперь — комики "Лиги смеха", которые в последнем выпуске пошутили об уклонистов в Тисе. Эта сценка вызвала бурную реакцию в соцсетях.

В скандальном выступлении команды "Фам Фаталь" комик делает девушке комплимент, говоря следующее: "Я тону в твоих бездонных глазах как уклонист в Тисе". Эта фраза возмутила пользователей Интернета, "Телеграф" собрал реакцию соцсетей.

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев осудил эту шутку. Он написал, что так шутить может только тот, кто находится в окопе.

Другим пользователям соцсетей эта шутка тоже не понравилась. Большинство согласилось, что не стоит смеяться над гибелью людей. Вот что писали пользователи:

"Никто не вправе шутить о гибели людей";

"Есть темы, которые клоунам лучше не трогать";

"А на сцене не уклонисты?";

"Дно";

"Огыда".

Однако нашлись пользователи, которые "заценили" это выступление комиков. Любители черного юмора не увидели в этом ничего неприемлемого.

Ранее "Телеграф" писал о большом скандале из-за новогоднего выпуска "Квартала 95". Комики показали сценку с якобы жительницей Скадовска (сейчас это оккупированный Россией город на берегу Черного моря), которая извращает украинские слова и отмечает, что всю жизнь говорила по-русски.

Украинцев возмутила сценка. Они писали гневные комментарии и требовали извинений за этот номер.