"Воювати треба не за території": боєць ЗСУ розповів, як можна перемогти Росію (відео)

Україні варто берегти своїх людей, каже військовий

Для того, щоб звільнити всі українські території, немає потреби воювати за кожен метр. Можна використати для цього інший підхід.

Про це розповів боєць 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович із позивним "Палуніца" журналістці "Телеграфа" Вікторії Кушнір. Повне інтерв’ю з бійцем читайте у матеріалі: "Якщо не встоїмо, Путін відправить наших дітей штурмувати Тису", — боєць ДШВ про штурми Харківської області і те, за що він воює.

За його словами, Україні необхідно переламати хребет ворожої армії, тобто завдати їм непоправних втрат.

"Немає сенсу воювати за території, є сенс знищувати ворога, завдати йому непоправних втрат. І після того, як зламається їхній хребет, тоді можна буде йти маршем забирати свої території", — сказав він.

Боєць зазначив, що не знає, який запас сил є у росіян, але додав, що події відбуватимуться як у приказці про соломинки, які ламають спину верблюду.

"Ти кладеш ці соломинки по одній і коли їх там буде вже мільйон, то спина ламається. Такими "соломинками" можуть стати звичайні 100 гривень доната або люди, які пішли мобілізуватись, або коли хтось потроху щось робить для перемоги", — додав військовослужбовець.

Також він зазначив, що зараз Україна на фронті має мало людей і їх треба берегти.

Нагадаємо, раніше боєць розповідав, чому українцям варто продовжувати донатити на потреби армії та як дрони рятують життя військовим.