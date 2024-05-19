"Воевать надо не за территории": боец ВСУ рассказал, как можно победить Россию (видео)

Украине стоит беречь своих людей, говорит военный

Для того чтобы освободить все украинские территории, нет необходимости воевать за каждый метр. Можно использовать для этого другой подход.

Об этом рассказал боец 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович с позывным "Палуница" журналистке "Телеграфа" Виктории Кушнир. Полное интервью с бойцом читайте в материале: "Если не устоим, Путин отправит наших детей штурмовать Тису", — боец ДШВ о штурмах Харьковской области и то, за что он воюет.

По его словам, Украине необходимо переломить хребет вражеской армии, то есть нанести им непоправимые потери.

"Нет смысла воевать за территории, есть смысл уничтожать врага, нанести ему непоправимые потери. И после того, как переломится их хребет, тогда можно будет идти маршем забирать свои территории", — сказал он.

Боец отметил, что не знает, какой запас сил у россиян, но добавил, что события будут происходить как в поговорке о соломинках, которые ломают спину верблюду.

"Ты кладешь эти соломинки по одной и когда их там будет уже миллион, то спина ломается. Такими "соломинками" могут стать обычные 100 гривен доната или люди, которые пошли мобилизоваться, или когда кто-то понемногу что-то делает для победы", — добавил военнослужащий.

Также он отметил, что сейчас у Украины на фронте мало людей и их надо беречь.

Напомним, ранее боец рассказывал, почему украинцам стоит продолжать донатить на нужды армии и как дроны спасают жизни военным.