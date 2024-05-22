У ТСК по дронах та фортифікаціях увійшли нардепи з "Реєстру зрадників" та цікаві "слуги народу"

До складу комісії увійшли вісім парламентаріїв від фракції "Слуга народу" та по одному представнику всіх фракцій та груп ВР

Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію з облаштування фортифікацій та закупівлі дронів в Україні, до якої увійшли, зокрема, двоє нардепів із "Реєстру зрадників" Руху "ЧЕСНО". Крім них, є ще двоє цікавих особистостей.

Йдеться про обраних від "ОПЗЖ" Анатолія Бурмича та Віталія Борта. Про це 22 травня було повідомлено у Telegram-каналі "ЧЕСНО".

У матеріалі наголошується, що Бурмич "брехав про зовнішній вплив вже після початку російського наступу".

"На думку Бурмича, США спричинили війну "щоб українці ненавиділи росіян, а Європа посварилася з росією". Заперечував агресію Росії тим, що це їй "точно не вигідно". Крім цього депутат звинуватив українську владу в тому, що вони не погоджуються на переговори "десь" і планують "загинути вся разом", — пише "ЧЕСНО".

Що стосується Віталія Борта, то, як пишуть журналісти, 16 січня 2016 року він голосував за "диктаторські закони"

"14 квітня того ж року на позачерговій сесії Макіївської міськради підтримала проведення референдуму про самовизначення Донецької області", — також йдеться у статті.

Своєю чергою народний депутат VIII скликання Борислав Береза у своєму Telegram-каналі виділив ще одного парламентаря, якого призначили головою ТСК. Йдеться про Миколу Задорожнього.

"На голову ТСК з дронів та фортифікацій "слуги" запропонували комедіанта та сценариста 95 кварталу. Це, напевно, для того, щоб заздалегідь бути впевненими, що комісію "завалять", як і з "вагнерівцями". А ще у складі ТСК є Лізонька" Путч Богуцька. Результати роботи ТСК легко передбачити", — написав він.

Варто зазначити, що Єлизавета Богуцька, яку згадав Береза, у жовтні 2022 року вона назвала обстріли Росією східних та південних областей України нелогічними та згадала про "єдиний народ". В результаті в мережі почався справжній скандал через її слова.

Зазначимо, що до повноважень тимчасової слідчої входить вивчення обставин та підготовки питань:

потреб українських військових до БПЛА та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю дронів;

аналізу практики розподілу, передачі, поставок та взяття на баланс безпілотників військовим частинам, підрозділам ЗСУ та інших військових формувань;

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів, виділених на їх облаштування.

До складу ТСК увійшли вісім нардепів від партії "Слуга Народу" та по одному представнику від усіх фракцій та груп Верховної Ради. Це, зокрема, Андрій Богданець, Єлизавета Богуцька, Михайло Бондар, Віталій Борт, Анатолій Бурмич, Олександр Горенюк, Олексій Жмеренецький, Роман Костенко та Дмитро Костюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фортифікаціях у Харківській області могли вкрасти мільйони гривень. Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов відреагував.