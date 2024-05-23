Після підозри від СБУ: Бардаш збурився через "злочинне рішення" й розсипався погрозами

Бути путіністом — найбільша нагорода

Одіозний продюсер та музикант, а нині офіційний путініст Юрій Бардаш, після того, як СБУ оголосила йому про підозру, опублікував вельми нахабний допис, в якому відреагував на подію. Текст приправив популярними наративами роспропаганди та погрозами у бік тих, хто оголосив його у розшук.

Відповідний допис Бардаш зробив у своєму "Telegram", де не зміг обійтися без образ. При цьому, зрадник України зауважив, що внесення його у пропагандисти "русского міра" то є велика нагорода.

"Українська ще поки що влада звинувачує мене за чотирма кримінальними статтями. Записали в пропагандисти російського світу, що для мене велика нагорода. Кажуть, я закликаю до насильницької зміни конституційного ладу. Ну чи не цирк? Зеленський сам уже давно нелегітимний, та й не був легітимним ніколи, хіба що пі…сом, але впевнено продовжує прикидатися законним і розповідати, як іншим поводитися", — написав Бардаш.

У дописі путініст також кілька разів образив президента Зеленського та заявив про те, що той "тінь від уже скоро як порожнього місця".

Крім того, Бардаш пригрозив, що добереться до всіх, хто оголосив його в розшук раніше, ніж вони доберуться до нього. Щоправда, не уточнив, який чином він збирається втілювати свої погрози у життя.

"Своєю чергою, оголошую в розшук усіх, хто причетний до цього злочинного рішення. Запевняю, що дістануся до вас раніше, ніж ви до мене", — обурився зрадник.

Юрій Бардаш, який втік у РФ на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, неодноразово відзначався скандальними заявами про Україну. Зокрема, одіозний продюсер порівнював Україну з нацистською Німеччиною та закликав РФ захопити Харків та Київ.