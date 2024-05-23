После подозрения от СБУ: Бардаш возмутился из-за "преступного решения" и рассыпался угрозами

Быть путинистом – самая большая награда

Одиозный продюсер и музыкант, а ныне официальный путинист Юрий Бардаш после того, как СБУ объявила ему о подозрении, опубликовал весьма наглое сообщение, в котором отреагировал на событие. Текст приправил популярными нарративами роспропаганды и угрозами в сторону объявивших его в розыск.

Соответствующее сообщение Бардаш сделал в своем "Telegram", где не смог обойтись без оскорблений. При этом предатель Украины отметил, что внесение его в пропагандисты "русского мира" это большая награда.

"Украинские еще пока власти обвиняют меня по четырем уголовным статьям. Записали в пропагандисты русского мира, что для меня есть великая награда. Говорят, я призываю к насильственному изменению конституционного строя. Ну не цирк ли? Зеленский-то сам уже давно нелегитимный, да и не был легитимным никогда, разве что пи…сом, но уверенно продолжает притворяться законным и рассказывать, как другим себя вести", — написал Бардаш.

В сообщении путинист также несколько раз оскорбил президента Зеленского и заявил о том, что тот "тень от уже как скоро пустого места".

Кроме того, Бардаш пригрозил, что доберется до всех, кто объявил его в розыск раньше, чем они доберутся до него. Правда, не уточнил, как он собирается воплощать свои угрозы в жизнь.

"В свою очередь объявляю в розыск всех, кто причастен к этому преступному решению. Уверяю, что доберусь до вас раньше, чем вы до меня", — возмутился предатель.

Сбежавший в РФ в начале полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Бардаш, неоднократно отмечался скандальными заявлениями об Украине. В частности одиозный продюсер сравнивал Украину с нацистской Германией и призывал РФ захватить Харьков и Киев.