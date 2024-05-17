Допоміг привласнити мільйони і відбувся смішним штрафом: суд виніс вирок колишньому нацгвардійцю

Сума штрафу менш як 1% від тої, яку було привласнено

Суд визнав винник колишнього старшого офіцера відділу капітального будівництва управління розквартирування і капітального будівництва логістики Головного управління Нацгвардії, підполковника Віктора Пасічнюка. Та оштрафував його на суму, яка становить менше 1% від тої, яку він допоміг привласнити підряднику 3,67 млн гривень.

Про це пише 368.media, посилаючись на вирок суду у Вишгороді Київської області за ч. 3 ст. 425 КК. Зазначається, що Пасічнюк приймав роботи по тендеру Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ та ТОВ "Iнтертрейдплюс" (наразі засновник Людмила Костюченко) на капітальне будівництво житловий будинок на 40 квартир у Вишгороді вартістю 15,22 млн гривень.

У суд надійшла угода щодо визнання вини з боку Пасічнюка. Його юрист заявив, що обвинувачений на теперішній час є ФОП, має постійний щомісячний дохід, має численні нагороди від керівництва Національної гвардії, брав участь у АТО, нагороджений відзнакою президента за участь в АТО, є учасником бойових дій, має третю групу інвалідності, за місцем проживання характеризується позитивно.

То, затвердивши угоду, суд оштрафував Пасічнюка на 34 тис. гривень.

Слідству вдалось встановити, що підполковник недбало поставився до служби, належним чином виконані будівельні роботи та їх відповідність документам не перевірив, засвідчивши своїм підписом та печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт. Це призвело до матеріальних збитків на 3,67 млн гривень, якими службова особа ТОВ "Інтертрейдплюс" заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Раніше "Телеграф" писав, що Підгаєцький районний суд розглянув справу про домашнє насильство психологічного характеру і визнав жінку винною по ч.1 ст.173-2 КУпАП. Її оштрафували на 187 грн.