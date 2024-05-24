Без належних інспекцій та перевірок: очільник Держгеокадастру про те, як у Києві борються з незаконним використанням землі

Київ має проблеми з визначенням територіальних меж

І до війни, і під час неї в Києві існували проблеми з земельними ділянками. Більшою мірою вони пов'язані з незаконним будівництвом та використанням їх не за призначення.

Про це розповів очільник Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко "Телеграфу". Детальніше це питання розкрито у матеріалі: "Як оцінюють українську землю і що буде з ділянками в окупації, – пояснює очільник Держгеокадастру".

За словами Макаренка, Київ – одне з міст, яке має проблеми з визначенням територіальних меж. І основна це – переведення земель різного призначення в землю під будівництво.

"З того, що я бачу, там зовсім незаконних речей нема. Щодо спроб будувати на територіях природоохоронних зон – боротьба постійно триває", — каже експерт.

Він наголосив, що можна змінювати код цільового призначення земельної ділянки, якщо вона відповідає містобудівній документації. Тобто є витяг, де вказано, яка саме там планується забудова. Після подачі екстериторіальної заяви фахівцем і проведення певної процедури, код ділянки змінюється. Але, якщо по документах все чисто.

"Якщо це природоохоронна зона з лісом, ви отримаєте відмову. Бувають випадки, коли приходять правоохоронні органи і кажуть: тут точно застосована схема при зміні цільового призначення. Тоді ми даємо спеціалістів й інформацію, і правоохоронні органи займаються питанням", — додає Макаренко.

За його словами, у Держгеокадастрі є інспекція з використання земель і дотримання вимог земельного законодавства. До повномасштабного вторгнення вона регулярно проводила інспекції і перевірки. Але наразі не може це робити. Експерт додає, що зараз служба отримує багато листів і звернень з проханням перевірити. Але поки що їх включають у план. І як тільки інспекції дозволять, вона усе перевірить.

"Скаржаться на використання земель без договорів, використання чужих земельних ділянок, використання не згідно з законом, зняття родючого шару ґрунту. Проблем багато і це також те, з чим доведеться серйозно працювати по закінченні війни", — підсумовує очільник Держгеокадастру.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві продається унікальний особняк у стилі Роксолани практично за 4 мільйони доларів.