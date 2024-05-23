Карти України безнадійно застаріли: скільки коштує оцифрувати всі наші території

Нові карти були створені лише для 3 міст України

Топографічні карти України вже давно безнадійно застаріли. Справа в тому, що рельєф місцевості постійно змінюється, наприклад, десь болото висохло, де зрубали ліс, де створили нову посадку. Ця проблема дуже гостро постала під час повномасштабного вторгнення, оскільки ці дані важливі для військових. Однак і після війни ця інформація буде затребуваною, зокрема, для відновлення країни та у багатьох інших сферах. У той же час для створення нових цифрових карт потрібен великий бюджет.

Про це розповів очільник Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко в інтерв’ю "Телеграфу" для статті "Де в Україні найдорожча земля і як старі карти шкодили росіянам".

Він пояснив, що нова цифрова карта країни, яку потрібно створювати з нуля, нам потрібна не тільки для повоєнного виставлення, а й для багатьох різних сфер. Однак на це підуть мільйони доларів.

"Це один із наших ключових пріоритетів. Але на це потрібен доволі великий бюджет. Покрити цифровою топографічною картою масштабом 1:10 000 всю територію України в кордонах 1991 року коштуватиме понад 120 млн доларів. Вартість створення карти одного квадратного кілометра в масштабі 1:10 000 за ринковими цінами коштує від 7 до 8,5 тис. грн. Це для бюджету України навіть у довоєнні часи – нереальна цифра.Тому ми активно працюємо з донорами, ведемо перемовини про фінансування такої роботи", — пояснив він.

За словами Макаренка, у 2023 році такі карти було створено для трьох міст України – Одеси, Миколаєва, Херсона. До них вже є доступ різних органів влади.

"Донори підтримали нас у цій роботі саме в контексті повоєнної відбудови. Ці карти дозволяють побачити і проаналізувати ситуацію на момент вторгнення. Зараз вони передані до Держкартгеофонду і можуть надаватись органам влади, органам місцевого самоврядування тощо", — сказал Макаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ просили нові карти України, а їх не було.