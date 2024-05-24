Без надлежащих инспекций и проверок: глава Госгеокадастра о том, как в Киеве борются с незаконным использованием земли

У Киева есть проблемы с определением территориальных границ

И до войны и во время нее в Киеве существовали проблемы с земельными участками. В большей степени они связаны с незаконным строительством и использованием не по назначению.

Об этом рассказал глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрий Макаренко "Телеграфу". Детальнее этот вопрос раскрыт в материале: "Как оценивают украинскую землю и что будет с участками в оккупации, – объясняет глава Госгеокадастра" .

По словам Макаренко, Киев – один из городов, у которого есть проблемы с определением территориальных границ. И основное это – перевод земель разного назначения в землю под строительство.

"Из того, что я вижу, там совсем незаконных вещей нет. Насчет попыток строить на территориях природоохранных зон – борьба постоянно продолжается", — говорит эксперт.

Он отметил, что можно изменять код целевого назначения земельного участка, если он соответствует градостроительной документации. То есть, есть выписка, где указано, какая именно там планируется застройка. После подачи экстерриториального заявления специалистом и проведения определенной процедуры код участка изменяется. Но если по документам все чисто.

"Если это природоохранная зона с лесом, вы получите отказ. Бывают случаи, когда приходят правоохранительные органы и говорят: здесь точно применена схема при изменении целевого назначения. Тогда мы даем специалистов и информацию, и правоохранительные органы занимаются вопросом", — добавляет Макаренко.

По его словам, в Госгеокадастре есть инспекция по использованию земель и соблюдению требований земельного законодательства. До полномасштабного вторжения она регулярно проводила инспекции и проверки. Но пока не может это делать. Эксперт добавляет, что сейчас служба получает множество писем и обращений с просьбой проверить. Но пока их не включают в план. И как только инспекции разрешат, она все проверит.

"Жалуются на использование земель без договоров, использование чужих земельных участков, использование не по закону, снятие плодородного слоя почвы. Проблем много и это также то, с чем придется серьезно работать по окончании войны", — заключает глава Госгеокадастра.

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