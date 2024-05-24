СБУ повідомила про підозру соратниці Путіна: підтримує війну, хоч виросла в Україні

Вона заперечує існування нашої країни та закликає до її повного захоплення РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Ради федерації федеральних зборів Росії Валентині Матвієнко. Вона входить до найближчого кола соратників президента Росії Володимира Путіна та підтримує війну проти України.

Як повідомляє СБУ, Матвієнко санкціонувала війну РФ проти України, підписавши рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію нашої держави. Також вона погодила ратифікацію угод щодо так званого "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до Росії.

СБУ встановила, що Матвієнко займається координацією поширення кремлівського режиму на цих територіях нашої країни під виглядом їхньої інтеграції у "законодавче поле" Росії. Крім того, чиновниця продовжує поширювати брехню про Сили оборони України та ситуацію на фронті.

Матвієнко під час своїх численних виступів в ефірах російських пропагандистських телеканалів заперечує існування України як суверенної держави. Вона закликає до повного захоплення нашої країни.

СБУ заочно повідомила Матвієнка про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)

Це вже не перша її підозра від СБУ. Раніше Матвієнко повідомили про підозру у підбурюванні до рішення та ведення агресивної війни.

Примітно, що Матвієнко народилася в Україні – у місті Шепетівка Хмельницької області. Вона закінчила Черкаське медичне училище.

Як повідомляв "Телеграф", український продюсер Юрій Бардаш, який втік до РФ і не раз вирізнявся скандальними заявами про Україну, отримав підозру від СБУ. Правоохоронці зібрали достатню доказову базу.