Она отрицает существование нашей страны и призывает к ее полному захвату РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе Совета федерации федерального собрания России Валентине Матвиенко. Она входит в ближайший круг соратников президента России Владимира Путина и поддерживает войну против Украины.

Как сообщает СБУ, Матвиенко санкционировала войну РФ против Украины, подписав решение верхней палаты российского парламента о вводе войск страны-агрессора на территорию нашего государства. Также она согласовала ратификацию соглашений по так называемому "присоединению" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России.

СБУ установила, что Матвиенко занимается координацией распространения кремлевского режима на этих территориях нашей страны под видом их интеграции в "законодательное поле" России. Кроме того, чиновница продолжает распространять ложь о Силах обороны Украины и ситуации на фронте.

Матвиенко во время своих многочисленных выступлений в эфирах российских пропагандистских телеканалов, отрицает существование Украины как суверенного государства. Она призывает к полному захвату нашей страны.

СБУ заочно сообщила Матвиенко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)

Это уже не первое ее подозрение от СБУ. Ранее Матвиенко сообщили о подозрении в подстрекательстве к решению и ведению агрессивной войны.

Примечательно, что Матвиенко родилась в Украине — в городе Шепетовка Хмельницкой области. Она закончила Черкасское медицинское училище.

Как сообщал "Телеграф", украинский продюсер Юрий Бардаш, который сбежал в РФ и не раз отличался скандальными заявлениями об Украине получил подозрение от СБУ. Правоохранители собрали достаточную доказательную базу.