Готовы к переговорам, но с большим "но": в Кремле прокомментировали статью Reuters, отреагировал и Кулеба

Российские "источники" начали говорить о переговорах не просто так

В Кремле прокомментировали статью иностранного издательства Reuters, в которой говориться, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам между Украиной и Россией. По словам пресс-секретаря российского диктатор Дмитрия Пескова, ситуация иная и о переговорах речи нет.

Об этом пишут россМИ. Отмечается, что в Кремле до сих пор считают необходимым достичь целей так называемой "СВО".

"Путин готов к переговорам по Украине, но для того, чтобы достичь целей, которые достигаются сейчас специальной военной операцией. Цели СВО понятны, реалии понятны. Есть конституция РФ, в которой зафиксирован состав регионов РФ", — сказал Песков.

Отмечает, что представитель Кремля отдельно подчеркнул реакцию на материал Reuters. В нем цитируется фраза высокопоставленного чиновника, что РФ готова к переговорам по нынешней линии фронта. Песков ответил, что "это не так".

Реакция Дмитрия Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что окружение Путина посылает фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину, с определенной целью.

"Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии столкновения? Все очень просто — Путин отчаянно пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха", — написал министр.

По его словами, у Путина на самом деле нет желания прекращать агрессию.

"Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его избрать мир, а не войну. Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится", — добавил глава МИД.

Ранее "Телеграф" писал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина понимает, что война с Россией закончится именно переговорами. Для этого и была разработана и продвигается формула мира президента Владимира Зеленского.