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"Де записуватись на навчання?": у мережі кепкують з виключення канабісу зі списку важких наркотиків

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Його додали до переліку рослин, що містять наркотичні засоби Новина оновлена 24 травня 2024, 19:33
Його додали до переліку рослин, що містять наркотичні засоби. Фото Колаж "Телеграфу"

Рішення необхідне для реалізації закону про легалізацію

За постановою Кабінету Міністрів України, канабіс було вилучено з переліку особливо небезпечних наркотичних речовин. Вилучили з переліку також його смолу, екстракти та настоянки з нього.

Про це зазначили у Міністерстві охорони здоров’я. Це рішення необхідне для реалізації закону 3528-ІХ, який регулює використання рослин роду коноплі у різних цілях і розширює доступ пацієнтів до необхідного лікування.

З переліку було вилучено тетрагідроканнабіол – головний психоактивний компонент канабіс. Його додали до переліку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин і лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

"Постанова дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин). Умова, за якої таке культивування дозволене, – використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%", – зазначили у міністерстві.

У МОЗ додали, що з 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не повинен перевищувати 0,3%.

Ухвалений документ набирає чинності з 16 серпня 2024 року.

Реакція користувачів мережі

Українці на тлі таких новин не втримались та засипали мережу жартівними коментарями та мемами.

Раніше "Телеграф" писав, що з прийняттям закону про легалізацію медичного канабісу в Україні, агропідприємці розглядають ідеї вирощування рослини. Фермер Андрій Петровіцький з Київщини розповів про перспективи та фінансові аспекти цілорічного вирощування канабісу.

Теги:
#Наркотики #Легалізація #Кабмін #Канабіс