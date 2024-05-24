"Где записываться на обучение?": в сети смеются над исключением каннабиса из списка тяжелых наркотиков

Решение необходимо для реализации закона о легализации

По постановлению Кабинета Министров Украины, каннабис был изъят из перечня особо опасных наркотических веществ. Изъяли из перечня также смолу, экстракты и настойки из него.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Это решение необходимо для реализации закона 3528-ІХ, который регулирует использование растений рода конопли в разных целях и расширяет доступ пациентов к необходимому лечению.

Из перечня был изъят тетрагидроканнабиол – главный психоактивный компонент каннабиса. Его добавили в список растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, обращение которых допускается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике.

"Постановление разрешает культивирование растений рода конопли для промышленных целей (за исключением производства и/или изготовления наркотических средств и психотропных веществ). Условие, при котором такое культивирование разрешено – использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинолане превышает 0,2% ", – отметили в министерстве.

В Минздраве добавили, что с 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей не должно превышать 0,3%.

Принятый документ вступает в силу 16 августа 2024 года.

Реакция пользователей сети

Украинцы на фоне таких новостей не удержались и засыпали сеть шутливыми комментариями и мемами.

Ранее "Телеграф" писал, что с принятием закона о легализации медицинского каннабиса в Украине, агропредприниматели рассматривают идеи выращивания растения. Фермер Андрей Петровицкий из Киевщины рассказал о перспективах и финансовых аспектах круглогодичного выращивания каннабиса.